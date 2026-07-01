Informations pratiques

Peyrelevade

Atelier cartes postales personnalisées

Route du Champ de Foire Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Ptits Bouts 19 et l’équipe de l’AEP vous propose des ateliers créatifs tous les mercredis de l’été à la boutique! Le programme du mois de juillet est bouclé! On espère vous y voir!

Atelier cartes postales personnalisées. Trouvez le fond à votre goût, dessinez, collez, brodez et le tour est joué !

Possibilité d’envoi sur place

Public dès 6 ans .

Route du Champ de Foire Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 74 70 contact@aep-ressourcerie.org

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English : Atelier cartes postales personnalisées

L’événement Atelier cartes postales personnalisées Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze