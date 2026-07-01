AGENDA · Peyrelevade
Atelier gravure en famille Peyrelevade
mercredi 22 juillet 2026 · Peyrelevade
Informations pratiques
Peyrelevade
Atelier gravure en famille
11 Route du Vieux Puits Peyrelevade Corrèze
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier gravure en famille dès 8 ans fabrication d’une hirondelle
Inscription par sms .
11 Route du Vieux Puits Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 74 68 33
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English : Atelier gravure en famille
L’événement Atelier gravure en famille Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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