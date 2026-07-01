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AGENDA · Peyrelevade

Atelier gravure en famille Peyrelevade

mercredi 22 juillet 2026 · Peyrelevade

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
11 Route du Vieux Puits
Ville
19290 Peyrelevade
Département
Corrèze
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Peyrelevade

Atelier gravure en famille

11 Route du Vieux Puits Peyrelevade Corrèze

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier gravure en famille dès 8 ans fabrication d’une hirondelle
Inscription par sms   .

11 Route du Vieux Puits Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 74 68 33 

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English : Atelier gravure en famille

L’événement Atelier gravure en famille Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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