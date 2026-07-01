Informations pratiques

Peyrelevade

Atelier gravure en famille

11 Route du Vieux Puits Peyrelevade Corrèze

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier gravure en famille dès 8 ans fabrication d’une hirondelle

Inscription par sms .

11 Route du Vieux Puits Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 74 68 33

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English : Atelier gravure en famille

L’événement Atelier gravure en famille Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze