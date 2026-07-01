Atelier guirlandes de fanion en papier Peyrelevade
mercredi 29 juillet 2026 · Peyrelevade
Informations pratiques
Peyrelevade
Atelier guirlandes de fanion en papier
Route du Champ de Foire Peyrelevade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Les Ptits Bouts 19 et l’équipe de l’AEP vous propose des ateliers créatifs tous les mercredis de l’été à la boutique! Le programme du mois de juillet est bouclé! On espère vous y voir!
Atelier guirlandes de fanion en papier. Choisissez votre motif parmi les vieux papiers et c’est parti pour des guirlandes de fête !
Public dès 3 ans .
Route du Champ de Foire Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 74 70 contact@aep-ressourcerie.org
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English : Atelier guirlandes de fanion en papier
L’événement Atelier guirlandes de fanion en papier Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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