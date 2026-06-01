MILLEVACHES – Nuit des papillons, Mairie de Peyrelevade, Peyrelevade

Informations pratiques

MILLEVACHES – Nuit des papillons Vendredi 31 juillet, 21h30 Mairie de Peyrelevade Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00

Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé.

Tout public

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire.

Mairie de Peyrelevade Peyrelevade Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555969700 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-papillons-5/ »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-papillons-5/

Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé. RICE Millevaches