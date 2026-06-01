UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Peyrelevade

MILLEVACHES – Nuit des papillons, Mairie de Peyrelevade, Peyrelevade

vendredi 31 juillet 2026 · Mairie de Peyrelevade · Peyrelevade

MILLEVACHES – Nuit des papillons, Mairie de Peyrelevade, Peyrelevade

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Mairie de Peyrelevade
Adresse
Peyrelevade
Ville
19290 Peyrelevade
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire.

MILLEVACHES – Nuit des papillons Vendredi 31 juillet, 21h30 Mairie de Peyrelevade Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00

Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé.

Tout public
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire.

Mairie de Peyrelevade Peyrelevade Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555969700 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-papillons-5/ »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-papillons-5/
Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé. RICE Millevaches

À voir aussi à Peyrelevade (Corrèze)