Peyrelevade

Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne

Peyrelevade Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Au travers d’une balade au cœur de la tourbière de Négarioux-Malsagne , venez découvrir ce site Natura 2000 et discuter des espèces animales et végétales qui le peuplent.

Balade de +/- 4 km.

Prévoir des habits adaptés à la nature et à la météo, des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau…

A partir de 10 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 84 59

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English : Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne

L’événement Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne Peyrelevade a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze