Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne Peyrelevade
Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne Peyrelevade mardi 4 août 2026.
Peyrelevade
Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne
Peyrelevade Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Au travers d’une balade au cœur de la tourbière de Négarioux-Malsagne , venez découvrir ce site Natura 2000 et discuter des espèces animales et végétales qui le peuplent.
Balade de +/- 4 km.
Prévoir des habits adaptés à la nature et à la météo, des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau…
A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 84 59
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English : Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne
L’événement Découverte du site Natura 2000 Tourbière de Négarioux-Malsagne Peyrelevade a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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