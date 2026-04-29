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Nuit des papillons Peyrelevade

Nuit des papillons Peyrelevade

Nuit des papillons Peyrelevade vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 55 rue du Limousin

Ville : 19290 Peyrelevade

Département : Corrèze

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Peyrelevade

Nuit des papillons

55 rue du Limousin Peyrelevade Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 23:45:00

Date(s) :
2026-07-31

Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé.

A partir de 6 ans
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire   .

55 rue du Limousin Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Nuit des papillons

L’événement Nuit des papillons Peyrelevade a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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