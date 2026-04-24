Peyrelevade

Concert chorale Millevaches aux Chants

Place de l’église Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Concert de chants éclectiques, humoristiques et engagés. .

Place de l’église Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 11 57 verdeaux.pierre@orange.fr

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English : Concert chorale Millevaches aux Chants

L’événement Concert chorale Millevaches aux Chants Peyrelevade a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze