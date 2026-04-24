Concert chorale Millevaches aux Chants Peyrelevade
Concert chorale Millevaches aux Chants Peyrelevade dimanche 7 juin 2026.
Peyrelevade
Concert chorale Millevaches aux Chants
Place de l’église Peyrelevade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Concert de chants éclectiques, humoristiques et engagés. .
Place de l’église Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 11 57 verdeaux.pierre@orange.fr
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English : Concert chorale Millevaches aux Chants
L’événement Concert chorale Millevaches aux Chants Peyrelevade a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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