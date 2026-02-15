Journée portes ouvertes golf du Chammet Peyrelevade

Journée portes ouvertes golf du Chammet

Lieu-dit Généyte Peyrelevade Corrèze

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

2026-05-09

Découverte du golf

– Pour les débutants: animations, ateliers (putting, frappe de balle, pitch 1 putt, découverte du parcours)

– Pour les joueurs confirmés: green fees gratuits

Possibilité de restauration sur place sur recservation auprès du golf .

Lieu-dit Généyte Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 96 16 77 asj-golf-chammet@orange.fr

English : Journée portes ouvertes golf du Chammet

