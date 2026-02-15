Journée portes ouvertes golf du Chammet Peyrelevade
Journée portes ouvertes golf du Chammet Peyrelevade samedi 9 mai 2026.
Journée portes ouvertes golf du Chammet
Lieu-dit Généyte Peyrelevade Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Découverte du golf
– Pour les débutants: animations, ateliers (putting, frappe de balle, pitch 1 putt, découverte du parcours)
– Pour les joueurs confirmés: green fees gratuits
Possibilité de restauration sur place sur recservation auprès du golf .
Lieu-dit Généyte Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 96 16 77 asj-golf-chammet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée portes ouvertes golf du Chammet
L’événement Journée portes ouvertes golf du Chammet Peyrelevade a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze