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Pitch and Putt 5ème Tour du Limousin Peyrelevade

Pitch and Putt 5ème Tour du Limousin Peyrelevade

Pitch and Putt 5ème Tour du Limousin Peyrelevade samedi 30 mai 2026.

Adresse : Lacour

Ville : 19290 Peyrelevade

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Peyrelevade

Pitch and Putt 5ème Tour du Limousin

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Compétition au golf du Chammet Pitch and Putt 5ème tour Limousin   .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 90 07  asj-golf-chammet@orange.fr

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English : Pitch and Putt 5ème Tour du Limousin

L’événement Pitch and Putt 5ème Tour du Limousin Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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