Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Scramble Amical Peyrelevade

Scramble Amical Peyrelevade

Scramble Amical Peyrelevade jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Lacour

Ville : 19290 Peyrelevade

Département : Corrèze

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Peyrelevade

Scramble Amical

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 13:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-05-14 2026-06-27

Scramble amical 9 trous ouvert à tous sans inscription avec constitution des équipes sur place.
Rendez-vous dès 13h30 au club house   .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 90 07  asj-golf-chammet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scramble Amical

L’événement Scramble Amical Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Peyrelevade (Corrèze)