Scramble Amical Peyrelevade
Scramble Amical Peyrelevade jeudi 14 mai 2026.
Peyrelevade
Scramble Amical
Lacour Peyrelevade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 13:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-05-14 2026-06-27
Scramble amical 9 trous ouvert à tous sans inscription avec constitution des équipes sur place.
Rendez-vous dès 13h30 au club house .
Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 90 07 asj-golf-chammet@orange.fr
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English : Scramble Amical
L’événement Scramble Amical Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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