Peyrelevade

Scramble Amical

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 13:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-14 2026-06-27

Scramble amical 9 trous ouvert à tous sans inscription avec constitution des équipes sur place.

Rendez-vous dès 13h30 au club house .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 90 07 asj-golf-chammet@orange.fr

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English : Scramble Amical

L’événement Scramble Amical Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze