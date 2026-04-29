Coupe Icare, 53ème édition. Plateau des Petites Roches Plateau-des-Petites-Roches
Coupe Icare, 53ème édition. Plateau des Petites Roches Plateau-des-Petites-Roches mardi 15 septembre 2026.
Plateau-des-Petites-Roches
Coupe Icare, 53ème édition.
Plateau des Petites Roches 4962 route des 3 villages Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 09:00:00
fin : 2026-09-20 23:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Depuis 52 ans, la Coupe Icare est la plus grande manifestation mondiale de vol libre et de sports aériens.
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Plateau des Petites Roches 4962 route des 3 villages Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99
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English : Coupe Icare
For 51 years, the Coupe Icare has been the world’s biggest paragliding, paramotor and air sports event. 10,000 pilots, 90,000 visitors, 1,000 volunteers. Icarnaval, Icare expo, Icare show… a whole world to discover!
L’événement Coupe Icare, 53ème édition. Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse