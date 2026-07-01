Coups de coeur littéraires du Grand Bain à voix haute Le Grand Bain Carantec

Informations pratiques

Carantec

Coups de coeur littéraires du Grand Bain à voix haute

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Erwan et Anne partagent, à voix hautes, des extraits de livres qui donnent envie d’ouvrir une librairie.

Entrée libre, réservation conseillée au 06 52 82 91 97 ou en passant directement à la librairie. .

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English :

L’événement Coups de coeur littéraires du Grand Bain à voix haute Carantec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT BAIE DE MORLAIX