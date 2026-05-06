Carantec

Mélodie sauvage

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrons la faune sauvage par le son. Cette approche sensorielle de la nature nous permettra de nous familiariser avec les animaux qui chantent. Équipés d’un amplificateur de sons, nous partirons à leur recherche. Cette animation se déroule dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action Trame verte et bleue de An dour .

Carantec 29660 Finistère Bretagne

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English : Mélodie sauvage

L’événement Mélodie sauvage Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX