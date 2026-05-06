Mélodie sauvage Carantec
Mélodie sauvage Carantec mardi 4 août 2026.
Carantec
Mélodie sauvage
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Découvrons la faune sauvage par le son. Cette approche sensorielle de la nature nous permettra de nous familiariser avec les animaux qui chantent. Équipés d’un amplificateur de sons, nous partirons à leur recherche. Cette animation se déroule dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action Trame verte et bleue de An dour .
Carantec 29660 Finistère Bretagne
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English : Mélodie sauvage
L’événement Mélodie sauvage Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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