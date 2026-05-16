Quittons nos transats Beach Tennis kelenn Carantec

Carantec

Quittons nos transats Beach Tennis

kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le festival de l’été à Carantec anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands.

Chaque mercredi QUITTEZ VOS TRANSATS et faites du sport !

Au programme du soleil, du sable, des plongeons et des émotions !

Organisé par l’association tennis club des 2 baies

Débutants bienvenus

Inscription sur place tout au long de l’initiation

RDV au terrain de jeu du Kelenn .

kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Quittons nos transats Beach Tennis

L’événement Quittons nos transats Beach Tennis Carantec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX