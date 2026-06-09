Concert à l’église de Carantec concertos et cantates de Bach et Vivaldi Eglise de Carantec Carantec dimanche 26 juillet 2026.

Carantec

Concert à l’église de Carantec concertos et cantates de Bach et Vivaldi

Eglise de Carantec 4 Place de la Libération Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert Concertos et cantates de Bach et Vivaldi présenté par Paul Kuentz. .

Eglise de Carantec 4 Place de la Libération Carantec 29660 Finistère Bretagne

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L’événement Concert à l’église de Carantec concertos et cantates de Bach et Vivaldi Carantec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX