Concert à l’église de Carantec Hommage à Paco Ibanez Eglise de Carantec Carantec
Concert à l’église de Carantec Hommage à Paco Ibanez Eglise de Carantec Carantec vendredi 31 juillet 2026.
Carantec
Concert à l’église de Carantec Hommage à Paco Ibanez
Eglise de Carantec 4 Place de la Libération Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert Hommage à Paco Ibanez , chants espagnols et guitare flamenca.
Participation de 10€ bienvenue. .
Eglise de Carantec 4 Place de la Libération Carantec 29660 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert à l’église de Carantec Hommage à Paco Ibanez Carantec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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