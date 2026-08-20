AGENDA · Eysines
Coups du sort, Centre culturel Le Plateau, Eysines
mercredi 16 septembre 2026 · Centre culturel Le Plateau · Eysines
Informations pratiques
Coups du sort Mercredi 16 septembre, 14h30 Centre culturel Le Plateau Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:30:00+02:00
Spectacle tout public accessible dès 6 ans
Centre culturel Le Plateau Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit
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