Coups du sort, Centre culturel Le Plateau, Eysines

Informations pratiques

Coups du sort Mercredi 16 septembre, 14h30 Centre culturel Le Plateau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:30:00+02:00

Spectacle tout public accessible dès 6 ans

Centre culturel Le Plateau Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Monia Lyorit