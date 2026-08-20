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AGENDA · Eysines

Coups du sort, Centre culturel Le Plateau, Eysines

mercredi 16 septembre 2026 · Centre culturel Le Plateau · Eysines

Coups du sort, Centre culturel Le Plateau, Eysines

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Centre culturel Le Plateau
Adresse
Eysines
Ville
33320 Eysines
Département
Gironde

Coups du sort Mercredi 16 septembre, 14h30 Centre culturel Le Plateau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:30:00+02:00

Spectacle tout public accessible dès 6 ans

Centre culturel Le Plateau Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit

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