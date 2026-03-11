Courez pour les enfants ! La course Enfants sans Cancer City revient à La Défense le 2 juin

Le mardi 2 juin 2026, Paris La Défense se transforme en terrain de solidarité le temps d’une pause déjeuner pas comme les autres. Pour sa 7e édition, la course solidaire Enfants sans Cancer City, organisée par l’association Imagine for Margo, réunit coureurs et marcheurs autour d’une cause qui touche chacun d’entre nous : les cancers des enfants.

Une course urbaine festive au cœur du quartier d’affaires

Sur le parvis de La Défense, entreprises, écoles et particuliers sont invités à chausser leurs baskets le temps d’un 5 km ou d’un 10 km de course, ou d’une marche de 5 km. L’ambiance promet d’être au rendez-vous : animations sur le village, encouragements tout au long du parcours, et une belle énergie collective pour célébrer chaque participant engagé. Plus qu’une simple course, c’est un véritable moment de fête et de partage.

100 % des dons reversés à la recherche

Le modèle d’Imagine for Margo est unique : chaque participant s’engage à collecter un minimum de 200 € (100 € pour les mineurs et étudiants), et la totalité des dons va directement à la recherche. Les frais d’organisation sont pris en charge par les partenaires de l’événement.

Cette édition 2026 a un objectif précis : financer une étude internationale pour traiter les enfants en rechute de leucémie lymphoblastique de type T, pour lesquels le taux de survie reste encore très faible. Un programme mené en France par le Pr Pierre-Simon Rohrlich, au CHU de Nice.

Depuis 2018, la course a déjà mobilisé plus de 7 500 coureurs et marcheurs, plus de 150 entreprises, et permis de collecter 2 millions d’euros reversés à 6 programmes de recherche d’excellence.

Pourquoi c’est important

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe. 1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans, et pour 20 % d’entre eux, aucun traitement n’est encore disponible. Face à cette réalité, chaque don, chaque km parcouru compte.

Sarah Ourahmoune, marraine engagée

La boxeuse française la plus médaillée en Europe et dans le monde s’engage une nouvelle fois aux côtés d’Imagine for Margo. « Aucun enfant ne devrait avoir à se battre contre cette maladie », rappelle-t-elle avec conviction.

Inscriptions et informations : enfantsanscanser.fr

Date : Mardi 2 juin 2026

Lieu : Parvis de Paris La Défense

Tout public.

