Courir pour Toit – 14 mars 2026 Bois de Boulogne PARIS

L’événement sportif et solidaire de Toit à Moi revient au bois de Boulogne de Paris samedi 14 mars et partout en France dans une version Connectée en 2026 !

Courir pour Toit, c’est bien plus qu’une course : c’est un mouvement citoyen pour soutenir les personnes sans-abri.

Organisé chaque année par Toit à Moi, association qui agit depuis 2007 pour offrir un logement durable et un accompagnement sur-mesure aux personnes en grande précarité, l’événement revient pour une nouvelle édition le samedi 14 mars 2026 au Bois de Boulogne à Paris, avant de se déployer dans toute la France via son Challenge Connecté du 12 au 31 mars.

Les Foulées Indignées : un rendez-vous engagé et festif.

Cette matinée solidaire (8h30-13h) s’adresse à tous : coureurs, marcheurs, familles, curieux…

Deux parcours au choix :

• 5 km non chronométré : accessible dès 6 ans, ouvert aux personnes à mobilité réduite – Tarifs : 21 € / Enfants (6-14 ans) : 12 €

• 10 km chronométré : pour les amateurs de défis sportifs – Tarif : 28 €

• Tarif early bird : -4 € sur les dossards adultes jusqu’au 7 novembre 2025

Au programme :

• Échauffement et étirements collectifs

• Ravitaillement et restauration écoresponsables

• Photocall souvenir et espace détente

• Animation musicale pour ambiancer vos foulées

• T-shirt collector en option

Le samedi 14 mars 2026

de 08h30 à 13h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS

https://www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 contact@ethics-event.fr