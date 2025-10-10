Courir pour Toit – 14 mars 2026 Bois de Boulogne PARIS
L’événement sportif et solidaire de Toit à Moi revient au bois de Boulogne de Paris samedi 14 mars et partout en France dans une version Connectée en 2026 !
Courir pour Toit, c’est bien plus qu’une course : c’est un mouvement citoyen pour soutenir les personnes sans-abri.
Organisé chaque année par Toit à Moi, association qui agit depuis 2007 pour offrir un logement durable et un accompagnement sur-mesure aux personnes en grande précarité, l’événement revient pour une nouvelle édition le samedi 14 mars 2026 au Bois de Boulogne à Paris, avant de se déployer dans toute la France via son Challenge Connecté du 12 au 31 mars.
Les Foulées Indignées : un rendez-vous engagé et festif.
Cette matinée solidaire (8h30-13h) s’adresse à tous : coureurs, marcheurs, familles, curieux…
Deux parcours au choix :
• 5 km non chronométré : accessible dès 6 ans, ouvert aux personnes à mobilité réduite – Tarifs : 21 € / Enfants (6-14 ans) : 12 €
• 10 km chronométré : pour les amateurs de défis sportifs – Tarif : 28 €
• Tarif early bird : -4 € sur les dossards adultes jusqu’au 7 novembre 2025
Au programme :
• Échauffement et étirements collectifs
• Ravitaillement et restauration écoresponsables
• Photocall souvenir et espace détente
• Animation musicale pour ambiancer vos foulées
• T-shirt collector en option
Pour sensibiliser à la fin de la trêve hivernale, l’association Toit à Moi, qui aide depuis plus de 17 ans les personnes sans-abri en France à changer de vie, organise samedi 14 mars 2026 au Bois de Boulogne de Paris le challenge sportif, éco-conçu & solidaire Courir pour Toit.
Le samedi 14 mars 2026
de 08h30 à 13h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS
