Pléneuf-Val-André

Courir sur la digue

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La 28ème édition de Courir sur la Digue comprendra 4 courses sur un circuit en bord de mer

– 15h45 Course 1 km (garçons et filles nés en 2015, 2016, 2017, 2018)

– 16h15 Course 2 km (garçons et filles, benjamins minimes nés en 2011, 2012, 2013, 2014)

– 16h45 Course 5 km (licenciés et non-licenciés hommes et femmes, classements cadets, cadettes nés en 2009 et 2010) qualificatif pour les Championnats de France et Support aux Championnats de Bretagne

– 17h45 Course 10 km (licenciés et non-licenciés hommes et femmes, classements juniors nés en 2007 et 2008) qualificatif pour les Championnats de France

Challenge Elle & Lui Spa Marin du Val-André sur le 10 km.

– 19h00 Remise des prix pour les 5 premiers hommes & femmes du 10km et du 5km & pour les 3 premiers couples du challenge Elle & Lui Spa Marin (10km).

Suivi du tirage au sort parmi les participants des 5 km et 10 km permettant de gagner un voyage mystère d’une valeur de 1000€, ainsi que 2 VTT et de nombreux autres lots.

Ouvert à tous, débutants ou confirmés. Inscriptions obligatoire. .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 11 23 20

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English :

L’événement Courir sur la digue Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-22 par Côtes d’Armor Destination