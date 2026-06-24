Couronne de fleurs séchées Granville
Couronne de fleurs séchées Granville samedi 15 août 2026.
Granville
Couronne de fleurs séchées
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Durant cet atelier, vous fabriquerez votre couronne de fleurs séchées.
Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi toutes les fleurs proposées ;).
Tout le matériel est compris et Marie te guidera pas à pas pour la conception de ta couronne.
Cet atelier est accessible à tous les niveaux.
Un moment créatif et de partage.
Atelier pour les adultes et ados à partir de 10 ans. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Couronne de fleurs séchées
L’événement Couronne de fleurs séchées Granville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer
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