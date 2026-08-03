Dédicace de Bernard Cabanier Librairie Presse la Monaco du Nord Granville

samedi 15 août 2026 · Librairie Presse la Monaco du Nord · Granville

Informations pratiques

Granville

Dédicace de Bernard Cabanier

Librairie Presse la Monaco du Nord 26 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Venez rencontrer l’auteur Bernard Cabanier en dédicace à la Maison de la Presse, La Monaco du nord. Il vous présentera sa trilogie Passeur de l’être (1), Labyrinthe de l’être (2) et Des lettres vers l’être (3).

De 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00. .

Librairie Presse la Monaco du Nord 26 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 08 58 17 00 jerome.berjy@wanadoo.fr

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English : Dédicace de Bernard Cabanier

L’événement Dédicace de Bernard Cabanier Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer