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Dédicace de Bernard Cabanier Librairie Presse la Monaco du Nord Granville

samedi 15 août 2026 · Librairie Presse la Monaco du Nord · Granville

Dédicace de Bernard Cabanier Librairie Presse la Monaco du Nord Granville

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Librairie Presse la Monaco du Nord
Adresse
26 Rue du Docteur Letourneur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Dédicace de Bernard Cabanier

Librairie Presse la Monaco du Nord 26 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Venez rencontrer l’auteur Bernard Cabanier en dédicace à la Maison de la Presse, La Monaco du nord. Il vous présentera sa trilogie Passeur de l’être (1), Labyrinthe de l’être (2) et Des lettres vers l’être (3).

De 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00.   .

Librairie Presse la Monaco du Nord 26 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 08 58 17 00  jerome.berjy@wanadoo.fr

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English : Dédicace de Bernard Cabanier

L’événement Dédicace de Bernard Cabanier Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer

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