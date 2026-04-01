Plouigneau

Couronne en fleur séchée

L’atelier Doussik Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier parent-enfant (à partir de 8 ans) & adulte

Confectionnez chacun(e) une couronne de fleurs séchées pleine de charme.

Un souvenir précieux à mettre dans les cheveux pour vos jolis évènements à venir. .

L’atelier Doussik Plouigneau 29610 Finistère Bretagne

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English : Couronne en fleur séchée

L’événement Couronne en fleur séchée Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAIE DE MORLAIX