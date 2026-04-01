Couronne en fleur séchée Plouigneau
Couronne en fleur séchée Plouigneau mercredi 22 avril 2026.
Plouigneau
Couronne en fleur séchée
L’atelier Doussik Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier parent-enfant (à partir de 8 ans) & adulte
Confectionnez chacun(e) une couronne de fleurs séchées pleine de charme.
Un souvenir précieux à mettre dans les cheveux pour vos jolis évènements à venir. .
L’atelier Doussik Plouigneau 29610 Finistère Bretagne
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English : Couronne en fleur séchée
L’événement Couronne en fleur séchée Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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