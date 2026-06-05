Cours à l’Arbre à Papillons Local de Kinésithérapie Ayzac-Ost lundi 6 juillet 2026.

Ayzac-Ost

Cours à l’Arbre à Papillons

Local de Kinésithérapie AYZAC-OST Ayzac-Ost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 12:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les mardis.

12h à 13h Pilates Flow avec Marianne Blanc.

18h30 à 19h30 Pilates Flow avec Marianne Blanc.

Réservation par téléphone.

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Local de Kinésithérapie AYZAC-OST Ayzac-Ost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 50 87 50

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English :

Every Tuesday.

12pm to 1pm: Pilates Flow with Marianne Blanc.

6.30pm to 7.30pm: Pilates Flow with Marianne Blanc.

Reservations by phone.

L’événement Cours à l’Arbre à Papillons Ayzac-Ost a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65