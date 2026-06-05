Cours à l’Arbre à Papillons Local de Kinésithérapie Ayzac-Ost
Cours à l’Arbre à Papillons Local de Kinésithérapie Ayzac-Ost lundi 6 juillet 2026.
Ayzac-Ost
Cours à l’Arbre à Papillons
Local de Kinésithérapie AYZAC-OST Ayzac-Ost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 12:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Tous les mardis.
12h à 13h Pilates Flow avec Marianne Blanc.
18h30 à 19h30 Pilates Flow avec Marianne Blanc.
Réservation par téléphone.
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Local de Kinésithérapie AYZAC-OST Ayzac-Ost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 50 87 50
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English :
Every Tuesday.
12pm to 1pm: Pilates Flow with Marianne Blanc.
6.30pm to 7.30pm: Pilates Flow with Marianne Blanc.
Reservations by phone.
L’événement Cours à l’Arbre à Papillons Ayzac-Ost a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65