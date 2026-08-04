Cours de Couture Adultes Bailleau-Armenonville – Inscriptions 2026/2027 Salle d’Armenonville

Informations pratiques

Les inscriptions sont ouvertes pour les Cours de couture adultes 2026/2027 à Bailleau-Armenonville (28).

Tu as envie d’apprendre à coudre, de progresser ou simplement d’avoir un rendez-vous régulier pour enfin avancer sur tes projets ?

Que tu sois débutante ou déjà initiée, tu viens avec tes envies et tes créations. Je t’accompagne pas à pas, à ton rythme, pour t’aider à comprendre les techniques, gagner en autonomie et prendre confiance dans ce que tu réalises.

Les cours se déroulent en petit groupe, dans une ambiance conviviale, avec un accompagnement adapté au niveau et au projet de chacune.

Deux créneaux adultes sont proposés :

– mardi de 14h00 à 16h00

– mardi de 19h30 à 21h30

Organisation :

* 15 cours dans l’année

* 1 mardi sur 2

* hors vacances scolaires d’Eure-et-Loir

Tarif : 290 € l’année