COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais
COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais vendredi 4 septembre 2026.
Saint-Félix-Lauragais
COURS DE CUISINE ADULTE
AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:00:00
fin : 2026-09-04 17:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Venez cuisiner le célèbre cassoulet de l’Auberge du Poids Public !
Céline Taffarello et le Chef de cuisine, Philippe Jeansing vous proposent un cours de cuisine une à 2 fois par mois. Vous apprendrez des techniques de cuisine et l’utilisation de produits frais. Le cours dure 2h, à partir de 15h. Nous pouvons accueillir 7 personnes maximum par cours. Possibilité de cours privatif sur demande et disponibilité (minimum 6 personnes).
Inscription obligatoire au 05 62 18 85 00. 70 .
AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 85 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and cook the famous cassoulet at the Auberge du Poids Public!
L’événement COURS DE CUISINE ADULTE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne)
- FERMES EN FETE BIENVENUE A LA FERME DE CABRIOLE Roubignol Saint-Félix-Lauragais 6 juin 2026
- ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais 21 juin 2026
- VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais 7 juillet 2026
- VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais 14 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE NOCTURNE ET THEATRALISEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais 15 juillet 2026