COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

COURS DE CUISINE ADULTE

AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 15:00:00

fin : 2026-09-04 17:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Venez cuisiner le célèbre cassoulet de l’Auberge du Poids Public !

Céline Taffarello et le Chef de cuisine, Philippe Jeansing vous proposent un cours de cuisine une à 2 fois par mois. Vous apprendrez des techniques de cuisine et l’utilisation de produits frais. Le cours dure 2h, à partir de 15h. Nous pouvons accueillir 7 personnes maximum par cours. Possibilité de cours privatif sur demande et disponibilité (minimum 6 personnes).

Inscription obligatoire au 05 62 18 85 00. 70 .

AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 85 00

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English :

Come and cook the famous cassoulet at the Auberge du Poids Public!

L’événement COURS DE CUISINE ADULTE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE