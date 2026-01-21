Cours de Cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée Viré-en-Champagne

Cours de Cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée

Confection de plat simple (légume, féculent, viande) cuisson vapeur, au four ou en potée… Petit bons le dessert crème brulée .

24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com

Cooking classes: Cuisine, Batch Cooking and Crème Brulée

