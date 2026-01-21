Cours de Cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée Viré-en-Champagne
Cours de Cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée Viré-en-Champagne samedi 28 février 2026.
Cours de Cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée
24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Cours de cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée
Confection de plat simple (légume, féculent, viande) cuisson vapeur, au four ou en potée… Petit bons le dessert crème brulée .
24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cooking classes: Cuisine, Batch Cooking and Crème Brulée
L’événement Cours de Cuisine Cuisine, Batch Cooking et Crème Brulée Viré-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de la Sarthe