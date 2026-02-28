Cours de Cuisine Mignardises Sucrées Viré-en-Champagne
Cours de Cuisine Mignardises Sucrées Viré-en-Champagne lundi 8 juin 2026.
Viré-en-Champagne
Cours de Cuisine Mignardises Sucrées
24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:00:00
fin : 2026-06-08 12:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Cours de cuisine Mignardises Sucrées
Dessert estival .
24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com
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English :
Mignardises Sucrées cooking class
L’événement Cours de Cuisine Mignardises Sucrées Viré-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée de la Sarthe