Cours de Cuisine Végétale J’aime cuisiner les légumineuses ! (niv.2) Barr

Cours de Cuisine Végétale J’aime cuisiner les légumineuses ! (niv.2)

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 19:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Après avoir apprivoisé les légumineuses (Atelier de niv.1), il vous manque peut-être des idées pour les cuisiner différemment que d’habitude?

Après avoir apprivoisé les légumineuses (Atelier de niv.1), il te manque peut-être des idées pour les cuisiner différemment que d’habitude?

Dans cette suite à l’atelier d’initiation au vaste monde des graines aux multiples bienfaits, je te présente 6 nouvelles manières de cuisiner les légumineuses.

Nous préparerons haricots, pois & lentilles avec divers techniques qui sortent de l’ordinaire et qui te permettrons de varier ta manière de les consommer. 2/3 de ces recettes sont faciles et les autres restent accessibles tout en demandant un peu de patience et de savoir faire.

AU MENU (100% Vegan & sans gluten):

Croquettes crousti-moelleuses de pois-cassés & graines de courge subtilement parfumées (type falafels) Terre-Mer-ine de lentilles du Puy (terrine sans four) Galettes du soleil (pois-chiches) Sauce crémeuse de haricots rouges au vin Cookies de lentilles aux saveurs d’orient Mousse dessert crémeuse de haricots au café & vanille

Cet atelier est le 2ème niveau de l’atelier régulier J’apprivoise les légumineuses . Il ne reprend pas la théorie vue dans le 1er volet et est destiné à te donner plus d’outils et idées pour évoluer dans ta manière de te nourrir au quotidien.

———————————–

*** FORMULE DOUB’Légumineuses ! 5€ de réduction sur cet atelier si tu as participé au niveau 1 ***

Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que nous avons préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater te amis famille avec ces recettes originales et accessibles !

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux

Pour confirmer ta présence des arrhes de 10€/pers te seront demandés (par chèque, paypal ou virement).

Merci et à bientôt dans ma cuisine!

Patryk .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After taming legumes (Level 1 workshop), you may be lacking ideas for cooking them differently than usual?

L’événement Cours de Cuisine Végétale J’aime cuisiner les légumineuses ! (niv.2) Barr a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme du pays de Barr