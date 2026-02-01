Cours de danse au Festival Everybody 2026 Le Carreau du Temple Paris

Une occasion unique de découvrir de nouvelles disciplines émergentes et urbaines autour de la danse, au Festival Everybody !

Cours – Gaga – Mermoz Melchior © Ascaf ; Crédits : © Ascaf

Gaga avec Mermoz Melchior

Vendredi 20 février 2026 de 12h30 à 13h30 / Tout public dès 16 ans

Le cours de Gaga vous fait explorer votre corps et votre imaginaire à travers un langage de mouvement unique, créé par Ohad Naharin. Guidé·es par des instructions physiques qui s’accumulent, chacun·e explore sa propre manière de bouger, développe conscience physique, souplesse, vitalité et plaisir dans l’effort, dans une ambiance chaleureuse et collective.

Venez avec une tenue confortable, une paire de baskets, une bouteille d’eau et une serviette pour la fin de la séance.

Cours – Danse en talons – Sisley Loubet – © Little Shao ; Crédits : © Little Shao

Heels Masterclass avec Sisley Loubet

Vendredi 20 février 2026 de 18h à 19h / Tout public dès 16 ans

Découvrez la Heels Masterclass de Sisley Loubet, danseuse internationale ayant collaboré avec Beyoncé, Rihanna, Shakira, Dua Lipa, Dr. Dre, Jason Derulo, Katy Perry, Alicia Keys et bien d’autres. Un cours intensif qui mêle technique en talons (posture, appuis, équilibre, lignes, walking, fluidité) et puissance scénique, pour gagner en confiance, en précision et en présence. Cette masterclass vous plonge dans l’univers de Sisley : une danse comme langage, où le corps devient une signature. Une expérience forte, élégante, et résolument performative.

Les participant·es doivent ramener leurs propres talons et avoir une certaine aisance en talons pour profiter du cours.

Mona LaDoll © hxxdz ; Crédits : © hxxdz

Unleash your inner showgirl avec Mona LaDoll

Samedi 21 février 2026 de 11h à 12h / Adultes

« Regarde-moi te regarder me regarder ». Autour d’une chorégraphie, Mona LaDoll dévoile les secrets de la showgirl : prolonger un regard, allonger un pas, amplifier un geste, affirmer une attitude, courber un mouvement… Un cours pour explorer, jouer de sa sensualité et affirmer sa prestance !

Venez avec des habits dans lequel vous vous sentez sexy et à l’aise.

Jooyoung Lee © Sylvain Trevilly – Jooyoung Lee ; Crédits : © Sylvain Trevilly – Jooyoung Lee

K-POP, Danse Like a Star, Move Together ! avec Jooyoung Lee

Samedi 21 février 2026 de 12h30 à 13h30 / Tout public dès 11 ans, 9-10 ans acceptés si accompagnés d’un adulte dans le cours

Basé sur les mouvements emblématiques et populaires de la K-POP, ce cours propose une expérience de mouvement collectif accessible à tou·tes. Bien plus qu’un simple apprentissage de pas, ce cours invite à découvrir une expressivité insoupçonnée et à rencontrer votre « vrai moi » ou un « nouveau moi » au rythme de la musique.

Venez avec une tenue confortable et une paire de baskets.

Rave Lucid – Mazelfreten ; Crédits : © Jonathan Lutumba – Viascent

Danse électro avec Adrien “Vexus” Larrazet de la compagnie Mazelfreten

Samedi 21 février 2026 de 14h à 15h / Ados et adultes, tous niveaux

Une heure d’initiation pour découvrir la danse électro née dans les clubs parisiens. Adrien “Vexus” Larrazet de la compagnie Mazelfreten présente l’histoire de cette communauté vibrante et initie aux mouvements et techniques fondamentales. Explorez l’énergie, la créativité, les valeurs de liberté et de partage qui rassemblent les participant·es dans un espace d’affirmation collective.

Venez avec une tenue confortable et une paire de baskets.

Michelle Tshibola ; Crédits : © Tous droits réservés

Madonna gym work out and body pose avec Michelle Tshibola

Samedi 21 février 2026 de 15h30 à 16h30

Pour ce training fitness, l’aérobic façon Madonna rencontre la ballroom Body/Pose ! Le chorégraphe Michelle Tshibola allie cardio, lignes sculptées et postures iconiques pour faire de l’entraînement une véritable performance.

Venez avec des habits de gym ou d’aérobic dans lequel vous vous sentez sexy et à l’aise.

Baile Charme – Marcus Azevedo – © Hatus Rodrigues ; Crédits : © Hatus Rodrigues

Passinhos avec Marcus Azevedo

Samedi 21 février 2026 de 20h à 21h / Tout public

Découvrez cette danse urbaine née dans les périphéries et favelas de Rio de Janeiro, au Brésil, avec le chorégraphe Marcus Azevedo. Créateur de la recherche et du langage Dança Charme, il explore le passinhos, un style qui fusionne des éléments de soul, funk, jazz, samba et breakdance. Cette danse se distingue par des mouvements à la fois élégants, sensuels et dynamiques, portés par des chorégraphies précises et expressives.

Le cours de 20h à 21h vous ouvre l’accès au DJ set de 21h30 à 1h, soit la totalité du Baile Charme !

Cours – Danse à deux – Christophe Licata et Mayane ; Crédits : © Tous droits réservés

Masterclass de danse avec Christophe Licata & Mayane

Dimanche 22 février 2026 de 12h30 à 13h30 / Tout public en situation de handicap et valide

Le Carreau du Temple et Be Together Académie invitent Christophe Licata (Danse avec les Stars) et Mayanne (Un p’tit truc en plus), partenaires emblématiques de la saison 14 de Danse avec les Stars, à une masterclass exceptionnelle ouverte à tou·tes, dédiée à la danse, la transmission, l’inclusion et le partage.

Un temps convivial clôturera cet événement, permettant au public d’échanger librement avec les artistes dans un cadre bienveillant et inclusif.

Cours à destination des personnes en situation de handicap et des personnes valides.

Des cours XXL de danse dispensés par de grands noms et accessibles à tous et toutes, à l’occasion de la cinquième édition du Festival Everybody, dans la Halle du Carreau du Temple !

Du vendredi 20 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

Date(s) :

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

