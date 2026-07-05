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AGENDA · Plurien

Cours de Danse par le mouvement Libre Plurien

dimanche 5 juillet 2026 · Plurien

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Rue des Artisans
Ville
22240 Plurien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plurien

Cours de Danse par le mouvement Libre

1 Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16

Simple et naturel, le mouvement libre invite à entrer en résonance avec notre enveloppe corporel et tout ce qui se passe en nous.
Il libère, rend vivant et participe à une meilleure santé physique et psychique.
Exprimer sa créativité personnelle
Se mouvoir en laissant faire et être Diminuer son stress et retrouver le calme Désencombrer ses lourdeurs
Améliorer sa posture
Tout simple faire une pause pour soi

Sur réservation uniquement.   .

1 Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 69 86 53 

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English :

L’événement Cours de Danse par le mouvement Libre Plurien a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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