Cours de Danse par le mouvement Libre Plurien
dimanche 5 juillet 2026 · Plurien
Informations pratiques
Plurien
Cours de Danse par le mouvement Libre
1 Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16
Simple et naturel, le mouvement libre invite à entrer en résonance avec notre enveloppe corporel et tout ce qui se passe en nous.
Il libère, rend vivant et participe à une meilleure santé physique et psychique.
Exprimer sa créativité personnelle
Se mouvoir en laissant faire et être Diminuer son stress et retrouver le calme Désencombrer ses lourdeurs
Améliorer sa posture
Tout simple faire une pause pour soi
Sur réservation uniquement. .
1 Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 69 86 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cours de Danse par le mouvement Libre Plurien a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Plurien (Côtes-d'Armor)
- Cours de Relaxation Plurien 10 juillet 2026
- Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or devant le Camping des Salines Plurien 15 juillet 2026
- Fest-Noz La Ferme des Caps Plurien 28 juillet 2026
- Visite guidée de Plurien Plurien 29 juillet 2026
- Fest-Noz La Ferme des Caps Plurien 11 août 2026