Sore

Cours de danse

Sore Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier mensuel danse enfant de 5 à 11 ans

par Isa Danse .

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 04 40 41 mairie@sore.fr

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English : Cours de danse

L’événement Cours de danse Sore a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande