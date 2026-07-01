Cours de danses au Bassin de la Villette !
dimanche 5 juillet 2026
Informations pratiques
Du rock au swing, plusieurs associations rythmeront votre été. Des professeurs seront présents pour vous apprendre ces danses. Dans le cadre de cette animation, des shows musicaux traditionnels seront aussi programmés. Cet été, on va tous danser !
Du dimanche au jeudi de 17h à 20h
Dimanche : bal populaire
Lundi : swing et jazz roots
Mardi : rock
Mercredi : fitness latino
Jeudi : danses orientales
Les vendredis et samedis de 18h A 21h
Vendredi : danses brésiliennes
Samedi : rythmes afro-colombiens
Et si on profitait de l’été pour apprendre à danser ? Chaque jour, un cours de danse est donné gratuitement : le plus sera de choisir !
Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche
de 17h00 à 20h00
vendredi, samedi
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00;2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T20:00:00+02:00;2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T20:00:00+02:00;2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T18:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T20:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T20:00:00+02:00;2026-07-14T17:00:00+02:00_2026-07-14T20:00:00+02:00;2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T18:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T20:00:00+02:00;2026-07-21T17:00:00+02:00_2026-07-21T20:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T18:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T20:00:00+02:00;2026-07-28T17:00:00+02:00_2026-07-28T20:00:00+02:00;2026-07-29T17:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T18:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T17:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T20:00:00+02:00;2026-08-04T17:00:00+02:00_2026-08-04T20:00:00+02:00;2026-08-05T17:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00;2026-08-06T17:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00;2026-08-07T18:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00;2026-08-10T17:00:00+02:00_2026-08-10T20:00:00+02:00;2026-08-11T17:00:00+02:00_2026-08-11T20:00:00+02:00;2026-08-12T17:00:00+02:00_2026-08-12T20:00:00+02:00;2026-08-13T17:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00;2026-08-14T18:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T18:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T20:00:00+02:00;2026-08-17T17:00:00+02:00_2026-08-17T20:00:00+02:00;2026-08-18T17:00:00+02:00_2026-08-18T20:00:00+02:00;2026-08-19T17:00:00+02:00_2026-08-19T20:00:00+02:00;2026-08-20T17:00:00+02:00_2026-08-20T20:00:00+02:00;2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T18:00:00+02:00_2026-08-22T21:00:00+02:00;2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00;2026-08-24T17:00:00+02:00_2026-08-24T20:00:00+02:00;2026-08-25T17:00:00+02:00_2026-08-25T20:00:00+02:00;2026-08-26T17:00:00+02:00_2026-08-26T20:00:00+02:00;2026-08-27T17:00:00+02:00_2026-08-27T20:00:00+02:00;2026-08-28T18:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00;2026-08-30T17:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00