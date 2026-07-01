Cours de danses au Bassin de la Villette !

Informations pratiques

Du rock au swing, plusieurs associations rythmeront votre été. Des professeurs seront présents pour vous apprendre ces danses. Dans le cadre de cette animation, des shows musicaux traditionnels seront aussi programmés. Cet été, on va tous danser !

Du dimanche au jeudi de 17h à 20h

Dimanche : bal populaire

Lundi : swing et jazz roots

Mardi : rock

Mercredi : fitness latino

Jeudi : danses orientales

Les vendredis et samedis de 18h A 21h

Vendredi : danses brésiliennes

Samedi : rythmes afro-colombiens

Et si on profitait de l’été pour apprendre à danser ? Chaque jour, un cours de danse est donné gratuitement : le plus sera de choisir !

Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 17h00 à 20h00

vendredi, samedi

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00;2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T20:00:00+02:00;2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T20:00:00+02:00;2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T18:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T20:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T20:00:00+02:00;2026-07-14T17:00:00+02:00_2026-07-14T20:00:00+02:00;2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T18:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T20:00:00+02:00;2026-07-21T17:00:00+02:00_2026-07-21T20:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T18:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T20:00:00+02:00;2026-07-28T17:00:00+02:00_2026-07-28T20:00:00+02:00;2026-07-29T17:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T18:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T17:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T20:00:00+02:00;2026-08-04T17:00:00+02:00_2026-08-04T20:00:00+02:00;2026-08-05T17:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00;2026-08-06T17:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00;2026-08-07T18:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00;2026-08-10T17:00:00+02:00_2026-08-10T20:00:00+02:00;2026-08-11T17:00:00+02:00_2026-08-11T20:00:00+02:00;2026-08-12T17:00:00+02:00_2026-08-12T20:00:00+02:00;2026-08-13T17:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00;2026-08-14T18:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T18:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T20:00:00+02:00;2026-08-17T17:00:00+02:00_2026-08-17T20:00:00+02:00;2026-08-18T17:00:00+02:00_2026-08-18T20:00:00+02:00;2026-08-19T17:00:00+02:00_2026-08-19T20:00:00+02:00;2026-08-20T17:00:00+02:00_2026-08-20T20:00:00+02:00;2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T18:00:00+02:00_2026-08-22T21:00:00+02:00;2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00;2026-08-24T17:00:00+02:00_2026-08-24T20:00:00+02:00;2026-08-25T17:00:00+02:00_2026-08-25T20:00:00+02:00;2026-08-26T17:00:00+02:00_2026-08-26T20:00:00+02:00;2026-08-27T17:00:00+02:00_2026-08-27T20:00:00+02:00;2026-08-28T18:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00;2026-08-30T17:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00



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