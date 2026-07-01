UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Cours de danses au Bassin de la Villette !

dimanche 5 juillet 2026

Cours de danses au Bassin de la Villette !

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Département
Paris

Du rock au swing, plusieurs associations rythmeront votre été. Des professeurs seront présents pour vous apprendre ces danses. Dans le cadre de cette animation, des shows musicaux traditionnels seront aussi programmés. Cet été, on va tous danser !

Du dimanche au jeudi de 17h à 20h

Dimanche : bal populaire

Lundi : swing et jazz roots

Mardi : rock

Mercredi : fitness latino

Jeudi : danses orientales

Les vendredis et samedis de 18h A 21h

Vendredi : danses brésiliennes

Samedi : rythmes afro-colombiens

Et si on profitait de l’été pour apprendre à danser ? Chaque jour, un cours de danse est donné gratuitement : le plus sera de choisir !
Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche
de 17h00 à 20h00
vendredi, samedi
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00;2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T20:00:00+02:00;2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T20:00:00+02:00;2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T18:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T20:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T20:00:00+02:00;2026-07-14T17:00:00+02:00_2026-07-14T20:00:00+02:00;2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T18:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T20:00:00+02:00;2026-07-21T17:00:00+02:00_2026-07-21T20:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T18:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T20:00:00+02:00;2026-07-28T17:00:00+02:00_2026-07-28T20:00:00+02:00;2026-07-29T17:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T18:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T17:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T20:00:00+02:00;2026-08-04T17:00:00+02:00_2026-08-04T20:00:00+02:00;2026-08-05T17:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00;2026-08-06T17:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00;2026-08-07T18:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00;2026-08-10T17:00:00+02:00_2026-08-10T20:00:00+02:00;2026-08-11T17:00:00+02:00_2026-08-11T20:00:00+02:00;2026-08-12T17:00:00+02:00_2026-08-12T20:00:00+02:00;2026-08-13T17:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00;2026-08-14T18:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T18:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T20:00:00+02:00;2026-08-17T17:00:00+02:00_2026-08-17T20:00:00+02:00;2026-08-18T17:00:00+02:00_2026-08-18T20:00:00+02:00;2026-08-19T17:00:00+02:00_2026-08-19T20:00:00+02:00;2026-08-20T17:00:00+02:00_2026-08-20T20:00:00+02:00;2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T18:00:00+02:00_2026-08-22T21:00:00+02:00;2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00;2026-08-24T17:00:00+02:00_2026-08-24T20:00:00+02:00;2026-08-25T17:00:00+02:00_2026-08-25T20:00:00+02:00;2026-08-26T17:00:00+02:00_2026-08-26T20:00:00+02:00;2026-08-27T17:00:00+02:00_2026-08-27T20:00:00+02:00;2026-08-28T18:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00;2026-08-30T17:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00

 


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