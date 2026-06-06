Cours de dessin cet été à Mainsat Mainsat
Cours de dessin cet été à Mainsat Mainsat lundi 6 juillet 2026.
Mainsat
Cours de dessin cet été à Mainsat
Mainsat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03 2026-08-24
Cours de dessin cet été à Mainsat
Semaine de 6 au 10 juillet
Semaine du 3 au 7 août
Semaine du 24 au 28 août
Adultes De 9h30 à 11h30 (débutant(es) acceptées
Enfants à partir de 6 ans De 14h30 à 16h
Renseignements et inscriptions 06 64 61 92 69 .
Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 92 69
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English : Cours de dessin cet été à Mainsat
L’événement Cours de dessin cet été à Mainsat Mainsat a été mis à jour le 2026-06-06 par Marche et Combraille en Aquitaine