Cours de dessin cet été à Mainsat Mainsat lundi 6 juillet 2026.

Mainsat

Cours de dessin cet été à Mainsat

Mainsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03 2026-08-24

Cours de dessin cet été à Mainsat

Semaine de 6 au 10 juillet

Semaine du 3 au 7 août

Semaine du 24 au 28 août

Adultes De 9h30 à 11h30 (débutant(es) acceptées

Enfants à partir de 6 ans De 14h30 à 16h

Renseignements et inscriptions 06 64 61 92 69 .

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 92 69

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English : Cours de dessin cet été à Mainsat

L’événement Cours de dessin cet été à Mainsat Mainsat a été mis à jour le 2026-06-06 par Marche et Combraille en Aquitaine