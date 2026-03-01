Cours de djembé Rue Hippolyte Lemarchand Clères
Cours de djembé Rue Hippolyte Lemarchand Clères mardi 17 mars 2026.
Cours de djembé
Rue Hippolyte Lemarchand Quai des Sports, salle 90 Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-04-28 20:30:00
Date(s) :
2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
L’association Avenirs Joyeux vous invite à ses cours hebdomadaires de percussions djembé pour enfants et adultes, tous les mardis soirs hors vacances scolaires
– Enfants 7 14 ans à 17h30,
– adultes tous niveaux à 19h
Venez vous initier aux rythmes traditionnels du Burkina Faso au djembé dans la joie avec votre animateur Hamidou Dembélé.
Essais gratuit, prêt d’instrument gratuit. .
Rue Hippolyte Lemarchand Quai des Sports, salle 90 Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41 yogadurire76@hotmail.com
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English : Cours de djembé
L’événement Cours de djembé Clères a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin