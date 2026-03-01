Cours de djembé Rue Hippolyte Lemarchand Clères

Cours de djembé

Rue Hippolyte Lemarchand Quai des Sports, salle 90 Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

L’association Avenirs Joyeux vous invite à ses cours hebdomadaires de percussions djembé pour enfants et adultes, tous les mardis soirs hors vacances scolaires

– Enfants 7 14 ans à 17h30,

– adultes tous niveaux à 19h

Venez vous initier aux rythmes traditionnels du Burkina Faso au djembé dans la joie avec votre animateur Hamidou Dembélé.

Essais gratuit, prêt d’instrument gratuit. .

Rue Hippolyte Lemarchand Quai des Sports, salle 90 Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41 yogadurire76@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de djembé

L’événement Cours de djembé Clères a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin