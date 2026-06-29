Cours de Français au fil de l’eau Moulin d’Eymet Eymet lundi 20 juillet 2026.

Eymet

Cours de Français au fil de l’eau

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Aquitaine Langues vous propose 20 heures de formation en langue française (niveau A2-B1) dans un groupe de 4 à 6 apprenants maximum, sur 4 jours.

Restauration sur place possible. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63 admin@aquitainelangues.fr

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English : Cours de Français au fil de l’eau

L’événement Cours de Français au fil de l’eau Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides