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Cours de Français au fil de l’eau Moulin d’Eymet Eymet

Cours de Français au fil de l’eau Moulin d’Eymet Eymet

Cours de Français au fil de l’eau Moulin d’Eymet Eymet lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Moulin d'Eymet
Adresse
2 Quai de la Navigation
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
240 240 240 Tarif de base plein tarif

Eymet

Cours de Français au fil de l’eau

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-20

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Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63  admin@aquitainelangues.fr

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English : Cours de Français au fil de l’eau

L’événement Cours de Français au fil de l’eau Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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