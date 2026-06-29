Cours de Français au fil de l’eau Moulin d’Eymet Eymet
Cours de Français au fil de l’eau Moulin d’Eymet Eymet lundi 20 juillet 2026.
Eymet
Cours de Français au fil de l’eau
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : 240 – 240 – 240 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Aquitaine Langues vous propose 20 heures de formation en langue française (niveau A2-B1) dans un groupe de 4 à 6 apprenants maximum, sur 4 jours.
Restauration sur place possible. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63 admin@aquitainelangues.fr
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English : Cours de Français au fil de l’eau
L’événement Cours de Français au fil de l’eau Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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