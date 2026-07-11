Exposition | Hervé RENOULT Peinture Salle Cadix Eymet

Informations pratiques

Eymet

Exposition | Hervé RENOULT Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

L’exposition d’Hervé Renoult, artiste pluridisciplinaire, dévoile un univers singulier mêlant portraits expressionnistes et bestiaire symbolique sur des supports inattendus cartes, partitions, galets…

Entre transparence des encres et profondeur des matériaux, ses «Géographismes» interrogent l’humanité dans toute sa complexité, avec poésie et intensité. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine hrenoult@orange.fr

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English : Exposition | Hervé RENOULT Peinture

L’événement Exposition | Hervé RENOULT Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides