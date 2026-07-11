Exposition | Hervé RENOULT Peinture Salle Cadix Eymet
lundi 20 juillet 2026 · Salle Cadix · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Exposition | Hervé RENOULT Peinture
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
L’exposition d’Hervé Renoult, artiste pluridisciplinaire, dévoile un univers singulier mêlant portraits expressionnistes et bestiaire symbolique sur des supports inattendus cartes, partitions, galets…
Entre transparence des encres et profondeur des matériaux, ses «Géographismes» interrogent l’humanité dans toute sa complexité, avec poésie et intensité. .
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine hrenoult@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition | Hervé RENOULT Peinture
L’événement Exposition | Hervé RENOULT Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Salle polyvalente La Gare Eymet 11 juillet 2026
- Exposition | Elyane GUICHARD Peinture Salle Cadix Eymet 13 juillet 2026
- Exposition | D.FRAMPIER & L.LEVESQUE & J.BOUTELIER Peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet 13 juillet 2026
- Cinéma en plein air Eymet 14 juillet 2026
- Concours de pêche Eymet 14 juillet 2026