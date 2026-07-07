Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Salle polyvalente La Gare Eymet
samedi 11 juillet 2026 · Salle polyvalente La Gare · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera
Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le groupe vocal Syncop’Eymet vous propose un concert avec la participation de Paola Vera. .
Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzvocaldeymet@gmail.com
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English : Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera
L’événement Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Eymet a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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