Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Salle polyvalente La Gare Eymet

Informations pratiques

Eymet

Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le groupe vocal Syncop’Eymet vous propose un concert avec la participation de Paola Vera. .

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzvocaldeymet@gmail.com

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English : Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera

L’événement Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Eymet a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides