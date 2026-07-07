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Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Salle polyvalente La Gare Eymet

samedi 11 juillet 2026 · Salle polyvalente La Gare · Eymet

Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Salle polyvalente La Gare Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle polyvalente La Gare
Adresse
Avenue Delattre de Tassigny
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le groupe vocal Syncop’Eymet vous propose un concert avec la participation de Paola Vera.   .

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzvocaldeymet@gmail.com

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English : Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera

L’événement Concert | Syncop’Eymet avec Paola Vera Eymet a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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