Cours de Mobility Workout en août à la Canopée, La Canopée, Genève

Cours de Mobility Workout en août à la Canopée 3 et 10 août La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T11:00:00+02:00

Durant la belle saison, le Service des sports de la Ville de Genève propose des cours de sport gratuits à la Canopée, pavillon de détente installé au bord du lac.

Mobility Workout

Ce cours vise à renforcer et assouplir vos muscles en profondeur afin d’améliorer la mobilité et la qualité du mouvement. Il favorise un équilibre entre force et souplesse pour permettre à votre corps de bouger librement et efficacement.

Infos pratiques

La participation aux cours est gratuite et sans inscription.

Il vous suffit de vous rendre à la Canopée en tenue de sport pour participer et d’apporter un tapis de sol (ou serviette pour s’allonger).

Un riche programme durant l’été

Cette activité est proposée par le Service des sports de la Ville de Genève dans le cadre des animations estivales de la Canopée.

Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!

Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée

La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]

Du sport avec vue? C’est ce que propose le programme de la Canopée cet été! Rejoignez nous en matinée pour améliorer vos mouvements!