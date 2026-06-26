Cours De Natation pour Enfants Joué-sur-Erdre
Cours De Natation pour Enfants Joué-sur-Erdre lundi 6 juillet 2026.
Joué-sur-Erdre
Cours De Natation pour Enfants
Lac De Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 75 – 75 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Venez participer au cours de natation à Joué-Sur-Edre sur Le Lac De Vioreau.
Du Lundi au Vendredi,
De 14h à 15h ou De 16h à 17h.
Pour les enfants nés entre 2015 et 2022.
Les séances se déroulent en petits groupes afin de favoriser un accompagnement de qualité. .
Lac De Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Come join the swimming class in Jou-Sur-Edre at Lake Vioreau.
L’événement Cours De Natation pour Enfants Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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