Joué-sur-Erdre

Cours De Natation pour Enfants

Lac De Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 75 – 75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez participer au cours de natation à Joué-Sur-Edre sur Le Lac De Vioreau.

Du Lundi au Vendredi,

De 14h à 15h ou De 16h à 17h.

Pour les enfants nés entre 2015 et 2022.

Les séances se déroulent en petits groupes afin de favoriser un accompagnement de qualité. .

Lac De Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come join the swimming class in Jou-Sur-Edre at Lake Vioreau.

L’événement Cours De Natation pour Enfants Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis