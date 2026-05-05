Visite guidée Exposition Rétive + apéro MAT Joué-sur-Erdre
Visite guidée Exposition Rétive + apéro MAT Joué-sur-Erdre jeudi 2 juillet 2026.
Joué-sur-Erdre
Visite guidée Exposition Rétive + apéro MAT
Brasserie Cali Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Le MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis et le Centre Claude Cahun vous proposent une visite guidée de l’exposition Rétive et un apéro.
Ces expositions, réparties dans 3 lieux de vie du Pays d’Ancenis, réunissent deux projets photographiques issus de résidences menées en 2024 et 2025. Nathyfa Michel a arpenté les bords de l’Erdre et de la Loire. Jérôme Blin, lui, a parcouru le fleuve Maroni dans l’Ouest Guyanais. Nathyfa cherche l’eau de Nantes à Freigné ; elle est souvent absente, disciplinée, privatisée. Jérôme la trouve en Guyane mais le fleuve s’est retiré, révélant son lit comme une plaie ouverte. Ces deux inventaires de rivières rétives et parfois invisibles se répondent à la Brasserie Cali. Au Moulin de Bel Air, deux diptyques intimistes nous invitent à partager ce qui lie les vivantes à la mémoire des lieux. Le troisième volet prend la forme d’un parcours d’un bâtiment à l’autre de la Ferme Ty MaD’ Bio. S’y rencontrent des gestes d’attention aux plantes, pluies, mares et à celles et ceux qui en prennent soin.
Co-production Le MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis + Centre Claude Cahun
Partenaires Maison Julien Gracq, Maison de la Photographie Guyane-Amazonie, Moulin de Bel Air, Brasserie Cali, Ferme Ty MaD’ Bio, Les Champs Libres
Expositions de Jérôme Blin et Nathyfa Michel
Du 22.05 au 30.08.26
Joué-sur-Erdre et Freigné Vallons de l’Erdre .
Brasserie Cali Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com
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English :
The MAT center d’art contemporain du Pays d’Ancenis and the Centre Claude Cahun offer a guided tour of the Rétive exhibition and an aperitif.
L’événement Visite guidée Exposition Rétive + apéro MAT Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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