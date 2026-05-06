Concert chanson française Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre

Joué-sur-Erdre

Concert chanson française Guinguette de Vioreau

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La guinguette de Vioreau vous propose un concert de chanson française le samedi 20 juin !

Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau

Au programme

Nini Poulain Chanson Française

Bières locales et planches gourmandes sur places.

Horaires de la guinguette

Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 18h à 22h30 .

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire guinguette.asso.vioreau@gmail.com

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English :

La guinguette de Vioreau invites you to a French chanson concert on Saturday, June 20!

L’événement Concert chanson française Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis