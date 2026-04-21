Joué-sur-Erdre

Défi du lac de Vioreau

Lac de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Partez à l’aventure ! Que vous soyez novice ou aguerri.e.s, venez vivre une expérience unique au cœur d’un cadre naturel d’exception ! Notre évènement du Défi du Lac de Vioreau vous invite à la découverte de vos sensations et de vos éventuelles limites.

Toute l’équipe de Nantes Natation est ravie de vous retrouver pour la sixième édition de sa course en lac.

Cette année nous nous retrouvons au réservoir de Vioreau à Joué sur Erdre (44).

Épreuves 1km • 2,5km • 5km • 10km

Restauration sur place Jeux Musique

Soirée festive

Initiation à la natation en milieu naturel

Nage avec palmes 1km

Vestiaires et douches chaudes.

Plus d’informations sur le site internet. .

Lac de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Set off on an adventure! Whether you’re a novice or a seasoned racer, come and enjoy a unique experience in the heart of an exceptional natural setting! Our Lac de Vioreau Challenge event invites you to discover your own sensations and limits.

L’événement Défi du lac de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis