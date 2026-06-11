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Cours de pétanque Capbreton

Cours de pétanque Capbreton

Cours de pétanque Capbreton samedi 15 août 2026.

Adresse : Boulodrome de la plage

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Capbreton

Cours de pétanque

Boulodrome de la plage Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

COURS DE PÉTANQUE
Boulodrome de la Plage

FORMULE CLASSIQUE
mardis, jeudis & samedis ~ juillet & août
Inscription à 14h30, jet de but à 15h
Payant 4 € par joueur

Sur réservation
COURS DE PÉTANQUE
Boulodrome de la Plage

FORMULE CLASSIQUE
mardis, jeudis & samedis ~ juillet & août
Inscription à 14h30, jet de but à 15h
Payant 4 € par joueur

Sur réservation, renseignements
07.49.41.91.36 apcp40130@gmail.com   .

Boulodrome de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 41 91 36  apcp40130@gmail.com

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English : Cours de pétanque

PÉTANQUE LESSONS
Boulodrome de la Plage

CLASSIC FORMULA
tuesdays, Thursdays & Saturdays ~ July & August
Registration at 2.30pm, goal-throwing at 3pm
Charge: 4 ? per player

On reservation

L’événement Cours de pétanque Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS

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