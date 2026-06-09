Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton
Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton samedi 15 août 2026.
Capbreton
Cours de Yoga Cap Yoga Club
Plage de Notre Dame Capbreton Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 09:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Payant 10€ la séance ou 50€ les 6
Payant 10€ la séance ou 50€ les 6 .
Plage de Notre Dame Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 48 97 capyogaclub@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours de Yoga Cap Yoga Club
Fee: 10? per session or 50? for 6
L’événement Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS
À voir aussi à Capbreton (Landes)
- Marché Halles couvertes Capbreton 9 juin 2026
- Découvrez Capbreton autrement en vélo électrique ! Boutique Jerry Bike Face capitainerie Capbreton 9 juin 2026
- Dîner éphémère Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton 11 juin 2026
- Concert Jazz Dessiné // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton 12 juin 2026
- Capbreton Jazz Festival Concert jazz dessiné Salle PH’ART Capbreton 12 juin 2026