Cours de Petit Pilates pour enfants en juillet à la Canopée, La Canopée, Genève

Cours de Petit Pilates pour enfants en juillet à la Canopée 4 – 25 juillet, les samedis La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T11:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Durant la belle saison, le Service des sports de la Ville de Genève propose des cours de sport gratuits à la Canopée, pavillon de détente installé au bord du lac.

Petit Pilates

Ce cours initie vos enfants, de 4 à 10 ans, à l’analyse fonctionnelle du mouvement et à sa mise en application dans l’espace. Il s’adapte aux différentes phases du développement physique et psychique de l’enfant.

Infos pratiques

La participation aux cours est gratuite et sans inscription.

Il vous suffit de vous rendre à la Canopée en tenue de sport pour participer et d’apporter un tapis de sol (ou serviette pour s’allonger).

Un riche programme durant tout l’été

Cette activité est proposée par le Service des sports de la Ville de Genève dans le cadre des animations estivales de la Canopée.

Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!

Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée

La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]

La Canopée vous accueille dans son pavillon de sport et de détente au bord de l’eau et propose des cours gratuits et sans inscription. Initiez vos enfants au Pilates!