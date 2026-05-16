Huelgoat

Cours de pilate

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

14h 15h Pilates Découvrez cette méthode douce et puissante de renforcement musculaire, recommandée par les professionnels de santé.

15h 16h Pilates sur chaise Bougez en douceur et en sécurité ! Renforcez vos chaînes musculaires profondes et préservez votre mobilité sans positions au sol.

⚠️ Places limitées — Réservation obligatoire !

06 51 81 70 96 (SMS ou WhatsApp)

terapilates29@gmail.com .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 51 81 70 96

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English : Cours de pilate

L’événement Cours de pilate Huelgoat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ