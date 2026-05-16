Cours de pilate Huelgoat
Cours de pilate Huelgoat samedi 13 juin 2026.
Huelgoat
Cours de pilate
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
14h 15h Pilates Découvrez cette méthode douce et puissante de renforcement musculaire, recommandée par les professionnels de santé.
15h 16h Pilates sur chaise Bougez en douceur et en sécurité ! Renforcez vos chaînes musculaires profondes et préservez votre mobilité sans positions au sol.
⚠️ Places limitées — Réservation obligatoire !
06 51 81 70 96 (SMS ou WhatsApp)
terapilates29@gmail.com .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 51 81 70 96
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English : Cours de pilate
L’événement Cours de pilate Huelgoat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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