Savoir faire créatif de l’artisanat régional, Moulin du chaos d ‘ Huelgoat, Huelgoat

Savoir faire créatif de l’artisanat régional 26 – 28 juin Moulin du chaos d ‘ Huelgoat Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T05:00:00+02:00 – 2026-06-26T05:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Le moulin des créateurs d’Huelgoat, lieu emblèmatique des Monts d’Arrée présente les créations de 20 créateurs régionaux : céramique, aquarelle, coutellerie, photo, tournage sur bois, eau de rose, tissage, cuir, bijoux, etc

Moulin du chaos d ‘ Huelgoat 2 route de Berrien Huelgoat 29690 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « jl.dumont@bbox.fr »}]

Exposition de créations de 20 créateurs art bretagne