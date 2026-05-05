Savoir faire créatif de l’artisanat régional, Moulin du chaos d ‘ Huelgoat, Huelgoat
Savoir faire créatif de l’artisanat régional, Moulin du chaos d ‘ Huelgoat, Huelgoat vendredi 26 juin 2026.
Savoir faire créatif de l’artisanat régional 26 – 28 juin Moulin du chaos d ‘ Huelgoat Finistère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T05:00:00+02:00 – 2026-06-26T05:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Le moulin des créateurs d’Huelgoat, lieu emblèmatique des Monts d’Arrée présente les créations de 20 créateurs régionaux : céramique, aquarelle, coutellerie, photo, tournage sur bois, eau de rose, tissage, cuir, bijoux, etc
Moulin du chaos d ‘ Huelgoat 2 route de Berrien Huelgoat 29690 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « jl.dumont@bbox.fr »}]
Exposition de créations de 20 créateurs art bretagne
À voir aussi à Huelgoat (Finistère)
- Visites guidées ésotériques avec Yan Serre à Huelgoat Huelgoat 8 mai 2026
- Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat 8 mai 2026
- Visites guidées ésotériques avec Yan Serre dans les Monts d’Arrée. Huelgoat 9 mai 2026
- Vide grenier de l’APE de l’école Jules Ferry à Huelgoat. Huelgoat 10 mai 2026
- Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat 21 mai 2026