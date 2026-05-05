Cours de Pilates en août à la Canopée, La Canopée, Genève

Cours de Pilates en août à la Canopée 2 – 14 août La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T09:30:00+02:00 – 2026-08-02T10:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T08:30:00+02:00 – 2026-08-14T09:30:00+02:00

Durant la belle saison, le Service des sports de la Ville de Genève propose des cours de sport gratuits à la Canopée, pavillon de détente installé au bord du lac.

Pilates

Connaissez-vous le Pilates? Cette méthode de renforcement du centre du corps vise à améliorer la posture, la flexibilité et la respiration, tout en développant la tonicité musculaire.

Infos pratiques

La participation aux cours est gratuite et sans inscription.

Il vous suffit de vous rendre à la Canopée en tenue de sport pour participer et d’apporter un tapis de sol (ou serviette pour s’allonger).

Un riche programme durant l’été

Cette activité est proposée par le Service des sports de la Ville de Genève dans le cadre des animations estivales de la Canopée.

Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!

Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée

La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]

Profitez de la vue sur le Léman pour vous ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de détente estival. Découvrez tous les bienfaits du Pilates!