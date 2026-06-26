Cours de pilates La Butte Plouider

Plouider

Cours de pilates

La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Une méthode douce et complète alliant renforcement musculaire profond, travail postural et détente. Le Pilates permet de développer stabilité, fluidité et conscience corporelle, tout en favorisant une respiration maîtrisée et une meilleure connaissance de soi. Chaque mouvement est guidé avec précision afin d’harmoniser le corps et l’esprit, dans une approche accessible à tous. Pensé comme un temps pour ralentir et se reconnecter à ses sensations, ce cours invite à retrouver équilibre et confiance en ses capacités. Guidée par Gabrielle Leroy, diplômée d’État et certifiée Pilates Mat, la séance se déroule dans une atmosphère bienveillante. Atelier sur réservation. .

La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

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L’événement Cours de pilates Plouider a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne